A dispetto di un responso non molto positivo tra critica e pubblico,è stato il titolo più venduto in Dvd e Blu-Ray di tutto il 2021 negli Stati Uniti.

Della pellicola di Patty Jenkins, disponibile anche per diverse settimane su HBO Max, sono state vendute 1,5 milioni di unità, portando l’incasso totale a 34,4 milioni di dollari. A seguire due film d’animazione come I Croods 2 e Raya e l’ultimo drago, mentre chiudono la Top 5 due film “mostruosi” come Godzilla Vs Kong e Monster Hunter.

L’unico titolo che oramai è presenza fissa nella classifica di The Numbers pur essendo uscito da molto tempo è la saga di Harry Potter, che a 20 anni dal primo film e a 10 dall’ultimo si è classificata all’ottavo posto.

A seguire trovate la classifica dei primi dieci posti corredata dal numero di unità vendute e dal relativo incasso.

1 Wonder Woman 1984 1,427,830 $34,459,866 2 I Croods: Una nuova era 1,263,699 $27,256,679 3 Raya e l’ultimo drago 910,752 $21,242,350 4 Godzilla vs. Kong 903,592 $26,217,114 5 Monster Hunter 574,994 $12,976,203 6 Notizie dal mondo 565,139 $12,734,055 7 Soul 547,988 $11,483,472 8 Harry Potter: La saga completa 1-7 542,311 $23,251,185 9 John Wick 3 — Parabellum 500,239 $9,109,733 10 Tenet 494,698 $12,814,346

Wonder Woman 1984 è uscito al cinema e su HBO Max a Natale 2020 negli Stati Uniti, in Italia in digitale a febbraio 2021.