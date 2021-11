, attualmente impegnata nella promozione stampa di, il film diretto da(Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia ), ha parlato brevemente di, confermando il coinvolgimento di Lynda Carter:

Come svelato all’Hollywood Reporter:

Prima di tutto, Lynda mi ha fatto da mentore fin dal primo momento che sono stata scelta come Wonder Woman. È sempre stata lì, pronta a darmi consigli e tutto il resto. Ha sempre sostenuto quello che io e Patty abbiamo fatto, ed è stato fantastico avere l’occasione di inserirla nell’ultimo film e adesso nel terzo. Sarà ancora meglio questa volta, le voglio un mondo di bene.

Durante una chiacchierata fatta con Variety (via CB.com), qualche giorno fa, la star ha potuto rilasciare un brevissimo aggiornamento sul cinecomic:

Non ti posso ancora dire nulla, ma stiamo lavorando sulla sceneggiatura. Non posso rivelarti altro perché altrimenti scenderebbero persone dal soffitto, i porterebbero via e mi perderei questo red carpet.

