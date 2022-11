Wonka, Keegan-Michael Key loda l’interpretazione di Timothée Chalamet: “Ha carisma da vendere”

Keegan-Michael Key ha lodato, in un’intervista con THR, il lavoro fatto da Timothée Chalamet in Wonka, il film diretto da Paul King (Paddington) basato sul personaggio ideato da Roald Dahl e protagonista dei celeberrimi romanzi romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

Ecco le sue parole:

Ha questa splendida spontaneità nel modo in cui interpreta Wonka, senza contare che apporta una grande dose di speranza al personaggio, una qualità indomita che lo induce a non arrendersi mai, sempre pronto a ciò che lo attende. Dice: “Ok, non è andata bene, proviamo qualcos’altro“.

E su Timothée Chalamet, che posso dire? Accidenti! Questo ragazzino ha carisma da vendere, ha una sicurezza in sé strepitosa. Lo trovo un artista molto delizioso.