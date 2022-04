Prima di rimettersi al lavoro con Denis Villeneuve per Dune: Capitolo due,dovrà finire gli impegni per, il film prodotto dalla Warner Bros diretto da Paul King (Paddington) basato sul personaggio ideato da Roald Dahl e protagonista dei celeberrimi romanzi romanzi La fabbrica di cioccolato e Il grande ascensore di cristallo.

Durante gli impegni stampa di Sonic 2 – Il film, Natasha Rothwell ha potuto rilasciare un breve aggiornamento sulla pellicola. L’attrice non è potuta scendere, chiaramente, nel dettaglio di questa sorta di “origin story” del bizzarro proprietario della famosissima fabbrica di cioccolato piena di stranezze e leccornie di ogni tipo, ma ha potuto condividere, dalle pagine di Screen Rant, quella che, per lei, è una certezza assoluta: il pubblico amerà questo lungometraggio.

Non posso rivelare niente. Mi sento come se avessi firmato ogni cosa in merito. Però vi posso dire che mi sono divertita moltissimo a girarlo. Sono rientrata qualche settimana fa dopo aver lavorato al film a Londra. Sono stata lì per cinque mesi e, per quel che mi riguarda, sono davvero convinta che il pubblico amerà questo film. Penso di essere molto attirata, specie dopo il picco della pandemia, verso quelle storie che diffondono bontà e amore elementi che risiedono nel cuore sia di Sonic che di Wonka.

Nel cast di Wonka troviamo anche Olivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, in aggiunta a Tom Davis (Paddington 2), Simon Farnaby (i film di Paddington), Rich Fulcher (Marriage Story), Kobna Holdbrook-Smith (Paddington 2), Mathew Baynton (Ghosts), Paterson Joseph (Noughts + Crosses), Keegan-Michael Key (Schmigadoon!), Calah Lane (The Day Shall Come), Matt Lucas (Paddington), Colin O’Brien (The Mothership), Natasha Rothwell (The White Lotus), Rakhee Thakrar (Sex Education) ed Ellie White (The Other One).

Il blockbuster è prodotto dallo storico produttore del franchise di Harry Potter David Heyman, già al lavoro con il regista Paul King anche in Paddington.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!