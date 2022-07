X-Men: Giorni di un futuro passato, ecco la nuova figure di Wolverine targata Hot Toys

La Hot Toys ha annunciato l’arrivo di una nuova figure da collezione di Wolverine direttamente da X-Men: Giorni di un futuro passato, il cinecomic con Hugh Jackman arrivato nelle sale nel 2014.

La figure in questione ci mostra Logan con il look degli anni ’70. Trovate le immagini qua sotto:

La sinossi del film:

In X-Men: Giorni di un futuro passato, gli X-Men dovranno combattere una battaglia per la sopravvivenza della specie attraverso due periodi storici. Gli amati personaggi della trilogia originale X-Men uniranno le forze con i loro stessi più giovani di X-Men: First Class, in un’epica battaglia per cambiare il passato – e salvare il nostro futuro.