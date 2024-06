In una recente video intervista con THR – Full Comedy Actor Roundtable – l’attore Kelsey Grammer, il volto blu di Bestia nella trilogia degli X-Men, ha parlato del momento in cui si è reso conto che sarebbe stato sostituito con una sua versione più giovane, ossia Nicholas Hoult.

L’attore ha infatti ricordato di quando gli era stato anticipato il salto indietro nel tempo per X-Men: L’inizio e di avere sospettato quello che poi in effetti sarebbe successo:

Dopo avere interpretato Bestia per la Marvel, sono venuti da me a raccontarmi di questa idea fantastica per il successivo film degli X-Men, dicendomi che saremmo tornati indietro nel tempo. Improvvisamente mi sono sentito sprofondare, avevo questa strana sensazione addosso, come se stessero cercando di dirmi in qualche modo che io non ci sarei stato. E infatti, siamo tornati indietro nel tempo… e io non c’ero più.