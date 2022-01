Durante un’intervista con DiscussingFilm ha parlato della sua esperienza sul set diin qualità di regista.

Si è trattato del suo primo progetto in quel ruolo, perciò è stata un’ottima occasione per imparare:

Lavorare a quel film come primo [film da regista] è stato duro, ma si trattava di una famiglia che conoscevo bene, conoscevo bene quegli attori e alcuni sono ancora miei amici intimi. Adoro ognuno di loro, perciò mi sentivo molto sicuro in quell’ambiente. […] Oltre alla regia e al montaggio, ho imparato molto di marketing, di date, di distribuzione e di altre cose che credevo di conoscere da produttore.

Quando sei regista, sei un po’ più immerso nella pubblicità da un punto di vista creativo. Perciò quello che imparato con Dark Phoenix e che ho applicato a questo film [355] è assicurarmi di non dare per scontato neanche un solo aspetto o reparto di produzione mentre cerchi di realizzare la tua visione. Se non tieni tutto sotto controllo, finisci per ottenere un compromesso di quelle che sono le tue intenzioni.