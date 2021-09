In una recente intervista con Looper per parlare del suo lavoro per il nuovo film di Paul Schrader,, Tye Sheridan ha parlato della collaborazione consul set di X-Men: Apocalisse

L’attore ha spiegato perché l’esperienza sul set fu molto dura per il collega:

Stavo in pena per lui perché eravamo in esterni a girare Montreal in piena estate. Il clima può diventare molto afoso lì perché è un po’ come New York.

Aveva tutte le protesi e questa specie di mantello addosso. Ricordo come si sedeva… visto che non riusciva a sedersi su una vera e propria sedia, doveva farlo su uno sgabello rialzato. Sembrava così scomodo. Ricordo che lo guardavo e mi dispiaceva per lui.

Questa [con Il collezionista di carte] è stata un’esperienza migliore quanto a comodità.