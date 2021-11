Per celebrare l’anniversario dalla prima uscita di, uscito il 17 novembre 2017,ha condiviso un nuovo scatto su Vero ritraente un ciak e sullo sfondo una foto d’epoca con Wonder Woman.

Si tratta di uno scatto di cui vi abbiamo già parlato:

Leggi anche: Wonder Woman regge delle teste mozzate nella foto inedita mostrata da Zack Snyder

Ecco il post del regista:

Intanto Samantha Win, che interpreta la guerriera Euboea in Justice League, ha lodato il regista per la sua Snyder Cut visto che ha ridato “dignità” al suo personaggio evitando di far sembrare la sua “una morte come tante”.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut è uscita lo scorso 18 marzo.