continua a tenere banco da quando il final trailer delladiè arrivato online ( GUARDA IL FINAL TRAILER DELLA SNYDER CUT ), ma, nel corso di una lunga chiacchierata fatta su YouTube , ha trovato anche l’opportunità di tornare a parlare die di uno dei passaggi più discussi della pellicola: il “momento Martha”.

Nonostante le critiche che, fin dall’arrivo del kolossal cinefumettistico nei cinema, gli sono piovute addosso, Zack Snyder resta fedele alla scelta fatta definendola anzi come “il fulcro che tiene insieme il film”:

Chiaramente sono un fan di quel passaggio e sono molto interessato a come Martha, a come quel concetto sia centrale per il lungometraggio. Voglio dire si tratta di quello che, al 100%, tiene insieme il film. Penso che sia indicativo della maniera in cui Batman v Superman è stato percepito, il fatto che il nodo centrale sia stato sminuito e preso in giro. Personalmente ritengo che si tratti di un’idea bellissima e incredibilmente simmetrica che dà un senso di finitura a questo concetto.

Zack Snyder prosegue:

Sono sicuro che abbiamo un sacco di riferimenti cinematografici, anche classici, di sicuro mi verrebbe da dire Quarto potere, uno di quei film che prendiamo come punti di riferimento di una certa iconografia in cui le persone sono in grado di collegare una data cosa a una storyline secondaria. Questo per dire che ci sono delle date immagini che esistono in una tal maniera ma hanno la capacità di evocarne altre più profonde. È come se ogni immagine che vedete – e per quel che mi riguarda ci siamo davvero sforzati con estrema attenzione – ognuna di quelle singole immagini vi permette di immergervi in essa e trovare altro, a prescindere che si tratti di un altro rimando cinematografico, mitologico o storico.