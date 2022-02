Amato o odiato,è spesso e volentieri sulla bocca di tutti da quando ha deciso di esordire alla regia di un lungometraggio andando a toccare nientepopodimeno che Zombi di George Romero con il remake L’alba dei morti viventi (ricordiamo che il titolo originale del film di Romero era appunto

A quanto pare, Twitter ha deciso di premiare a suo modo il filmmaker donandogli l’emoji GOAT (acronimo di Greatest Of All Time) che, nelle ultime ore, ha anche attribuito a svariati esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo, da Cristiano Ronaldo, a Rafael Nadal passando per Messi e la modella Erica Nlewedim. Al momento, Zack Snyder sembra l’unico regista ad aver ricevuto questa peculiare onorificenza social.

Emoji GOAT a parte, Zack Snyder sarà presto impegnato sul set di Rebel Moon, kolossal fantascientifico che dirigerà per Netflix prima di dedicarsi alla regia del sequel di Army of the Dead. Rebel Moon sarà basato su uno script scritto da lui stesso insieme a Shay Hatten (sceneggiatore di Army of the dead) e Kurt Johnstag (che scrisse 300).

Nel cast della pellicola troviamo Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang e Ray Fisher.

Qualche settimana fa, il filmmaker ha condiviso qualche concept art ufficiale del lungometraggio. Li potete ammirare in questo articolo.

