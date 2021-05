è impegnato nella promozione stampa di, il suo nuovo film in arrivo questo fine settimana nei cinema americani e a partire dal prossimo 21 maggio suin tutti i paesi in cui è disponibile la piattaforma. Chiaramente i vari incontri stampa hanno fornito una possibilità per tornare a parlare del cosiddetto, l’universo dei cinecomic DC secondo Zack Snyder. D’altronde, la sua versione diha debuttato in streaming su HBO Max (su Sky e NOW in Italia), appena due mesi fa, donando nuova speranza al fandom del regista.

Il regista, che giusto qualche giorno fa aveva spiegato di aver addirittura temuto che la Warner gli facesse causa per aver supportato le varie questioni dello Snyder Cut prima che il film diventasse realtà, ha ribadito al canale YouTube Jake’s Takes che non c’è troppa speranza in tal senso:

Guarda, come te lo posso dire, la Warner Bros è stata aggressivamente anti-Snyder in tal senso. Che ti devo dire? Chiaramente non sono interessati alla mia visione. Ma mi verrebbe anche da dire che di certo non erano neanche interessati – avrei detto all’inizio – alla mia visione della Justice League. Sicuramente hanno preso delle decisioni a riguardo. Amo quei personaggi, amo quel mondo ed è davvero un posto straordinario in cui ambientare dei film. Sono delle IP grandiose. Eccoci qua. Non so davvero cosa si potrebbe fare in futuro, anche se penso che il movimento dei fan è forte e motivato da intenzioni pure, ho un tremendo rispetto per loro. Mi verrebbe da dire che spero che la ragione possa prevalere in seno allo studio e che si rendano conto che c’è un fandom enorme che vuole altri film. Ma chi può sapere cosa faranno?

Insomma, almeno per il momento, nulla da fare.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

