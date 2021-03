In una recente intervista con Yahoo! Sports è tornato a parlare della scena dell’Incubo presente nel suo, precisando che la Warner Bros. ha fatto un po’ di pressione su di lui affinché non inserisse la scena con

Il regista ha poi parlato del destino di Harley Quinn:

Quanto alla pressione sostenuta sul set delle riprese principali, il regista ha spiegato:

Lo studio aveva quest’odio per Batman. Mi misero pressione per prendere le distanze con Justice League da quel film, una cosa che non volevo fare e che non ho fatto. Francamente, parliamo di una trilogia, serviva coerenza. La narrazione è influenzata da quello che è successo in passato e solo in questo modo poi riesce a condurre al mondo invaso da Darkseid, per quella che sarebbe stata una storia in cinque film. In questo film c’è sicuramente una conclusione, con i nostri eroi che hanno curato le proprie ferite e che si sono uniti per diventare una famiglia.