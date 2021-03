Peril regista ha organizzato una breve sessione di riprese aggiuntive nel bel mezzo di una pandemia. Ciò che comportato il dover raggiungere dei compromessi per avere il cast disponibile di nuovo sul set.

“La cosa difficile è stata girare per soli tre giorni. Abbiamo girato la scena con Batman e Joker e poi alcune altre cosine. Ma davvero, nessuno era sul set nello stesso momento” ha raccontato la produttrice Deborah Snyder a CINEMA-Magazin. “È stata dura da un punto di vista della programmazione perché tutti stavano appena tornando sui set dopo il COVID e stavamo ancora cercando di capire quali fossero tutte le restrizioni per girare in sicurezza“.

Ha poi precisato:

Perciò abbiamo dovuto girare le scene con Jared [Leto] e Ben [Affleck] separatamente perché non potevamo rimandare ulteriormente. Dovevamo consegnare le scene con gli effetti visivi entro Natale per farcela per marzo. Il tempo non era assolutamente a nostro favore, a dispetto di quanto si pensi. Anche Ezra ha dovuto girare sul set di Animali Fantastici, con Zack che ha diretto la scena su Zoom.

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

Quanto siete incuriositi da questa Snyder Cut? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!