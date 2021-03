Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Laè da ieri disponibile su Sky Cinema e NOW e, anche se molti e molte di voi avranno sicuramente già visto il corposo film del filmmaker di Green Bay, abbiamo comunque preferito aggiungere il tag spoiler a questo articolo. A conti fatti, la pellicola è on-demand da poco più di 24 ore e magari c’è anche chi – per le ragioni più disparate – ha rinviato la visione alla tranquillità, si fa per dire, dell’ennesimo week-end in lockdown.

I più attenti e le più attente avranno forse notato che, in una scena nelle battute iniziali del lungometraggio, è possibile avvistare lo stesso Zack Snyder. Si tratta di un passaggio in cui Lois Lane (Amy Adams) esce da una caffetteria aprendo l’ombrello e, dalla vetrina, possiamo vedere che, all’interno del locale, c’è proprio il regista.

Ecco un paio d’immagini (via The Direct):

Zack Snyder

Zack Snyder



Non è la prima volta che il regista si ritaglia un cammeo nei suoi film. Forse ricorderete che era “apparso” anche in Batman v Superman. A rivelare la cosa è stato, qualche anno fa, il direttore della fotogafia del cinecomic, Larry Fong. Le virgolette si devono al fatto che si trattava di comparsate decisamente sui generis. Nella prima Zack Snyder era la persona che simulava, con una torcia, l’effetto della luce sul volto di Superman. Nella seconda, le mani che reggevano il cellulare di Bruce Wayne in una scena erano proprio quelle del filmmaker.

Fun fact: Zack was holding the light that simulated the headlights in this shot. — Larry Fong (@larryfong) January 1, 2017

Also, it’s Zack’s hands on Bruce’s cell phone in the fight club. Now you know. — Larry Fong (@larryfong) January 1, 2017

In altri lungometraggi di Zack Snyder come Watchmen, 300 e Sucker Punch è invece apparso suo figlio Eli. Lo abbiamo visto come giovanissimo Rorschach e Leonida nelle prime due opere citate e come piccolo Tommy Boy nell’ultima.

La sinossi ufficiale della pellicola: