In una recente intervista con Comicbook , il direttore della fotografiaha parlato dellae della decisione del regista di girare il film con un rapporto d’aspetto (aspect ratio) 1,33:1, più comunemente noto come 4:3.

Quando Wagner ha iniziato a lavorare al progetto immaginava “che sarebbe stato un widescreen 2,35 e 2,39 come così tanti film vengono girati e come sono stati girati anche i film precedenti di Zack“.

Poi, Snyder gli parlò delle sue intenzioni:

Non appena mi parlò del nuovo aspect ratio, gli dissi: “Wow. Ok. Non me l’aspettavo“. Eppure subito dopo pensai: “Potrebbe essere una cosa grandiosa perché innanzitutto, nessuno se lo aspetta, e poi abbiamo questi personaggi colossali… è giusto puntare a proporzioni enormi diverse dal solito“.

Wagner ha poi preannunciato l’arrivo dell’edizione in bianco e nero:

Non ho visto molto, solo alcuni pezzi, ed ha un aspetto meraviglioso. Non vedo l’ora di vederla in tera.

Snyder, ricordiamo, aveva preso la decisione di proporzioni così “alte” per riempire completamente gli schermi delle sale IMAX (con proporzioni 1,43:1). Durante la JusticeCon l’anno scorso il regista aveva spiegato di essersi innamorato delle proporzioni degli schermi IMAX durante alcune proiezioni di scene tratte da Batman V Superman.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.