In una recente intervista per la promozione di, il regista ha svelato alcune idee alternative per la sua versione del film che è da oggi in onda sue in streaming su

Per l’aspetto di Superman, ad esempio, il regista voleva capelli lunghi (in stile mullet) e barba, ma fu respinto dallo studio:

In effetti ne parlammo un bel po’, io ero piuttosto a favore del mullet, ma non ci sarebbe stato modo di tornare indietro e all’epoca lo studio mi stava con il fiato sul collo. [..] Sono stato fortunato di poter capire come fare per arrivare al costume nero… avevo fatto molte ricerche prima, perciò sapevamo esattamente come trasformare il costume colorato in nero.

Quanto al costume, nello specifico:

Accettai di girare con il costume colorato, ma dissi: “È un errore. Lo sto dicendo ad alta voce faccia a faccia: è una scelta del caz*o“. Loro risposero: “Non sai di cosa parli. Nessuno vuole il costume nero, usiamo quello colorato“. E così pensai: “In post-produzione cambierete idea“. Ma eccoci al costume nero. Per la barba e i capelli lunghi… non avremmo potuto ripensarci e tornare sui nostri passi. Abbiamo visto com’è andata l’ultima volta che ci hanno provato.

Con l’Hollywood Reporter ha invece parlato della possibilità di un cammeo di Lanterna Verde:

C’era un’altra idea di far apparire un Lanterna Verde che non fosse Ryan. Se avessimo scelto questa strada avrei chiesto a Ryan di fare un’altra Lanterna, ma questa è un’altra storia.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!