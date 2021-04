Subito dopo il reclutamento di Barry Allen da parte di Bruce Wayne, inè presente un omaggio alla prevenzione del suicidio.

Come sottolineato in un tweet dalla dottoressa Christine Moutier, il cartellone su cui capeggia la scritta “Non siete soli” è proprio quello della American Foundation for Suicide Prevention, l’organizzazione di prevenzione del suicidio per cui i sostenitori della Snyder Cut nel corso degli anni hanno raccolto centinaia di migliaia di dollari.

L’argomento è particolarmente toccante per il regista e sua moglie: ricordiamo che Autumn Snyder, una delle figlie di Zack e Deborah Snyder, si è tolta la vita mentre il padre era impegnato nelle riprese di Justice League, e la Snyder Cut è dedicata proprio alla sua memoria.

Ecco lo scatto:

When your org’s billboard is a cameo in a superhero film… mental health & suicide prevention are coming into our social consciousness. Shoutout ⁦@ZackSnyder⁩ #YouAreNotAlone #snydercut #JusticeLeague ⁦@afspnational⁩ pic.twitter.com/YPkiChjMoC — Christine Moutier MD (@cmoutierMD) March 31, 2021

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!