Qualche settimana fa è stato rivelato che Zack Snyder intendeva inserire anchein, e che a interpretarlo sarebbe stato Wayne T. Carr. Abbiamo visto un’immagine dell’attore davanti al green screen, nel retro della casa di Snyder. Ma il look che avrebbe avuto il personaggio è rimasto inedito… fino a venerdì.

Snyder, infatti, ha mostrato un concept dell’aspetto che avrebbe avuto il personaggio di John Stewart nel film: lo ha fatto durante un Q&A in un cinema della catena Cinemark a Playa Vista, California, in occasione della presentazione di Army of the Dead. Il regista ha tirato fuori il telefono e ha mostrato la foto, che a sua volta è stata fotografata da un fan:

La scena che avrebbe dovuto introdurre Carr nei panni di John Stewart è stata girata ma non è mai stata inserita nel film su richiesta della Warner Bros. (che sta lavorando a una serie tv “dal taglio cinematografico” su Green Lantern). In un flashback contenuto in Zack Snyder’s Justice League vediamo effettivamente alcune Lanterne Verdi, ma l’intenzione del regista era di presentare una Lanterna Verde ai giorni nostri, che si sarebbe unita alla Justice League nel sequel. Alla fine, Snyder ha cambiato la scena inserendoci Martian Manhunter.

La sinossi ufficiale della pellicola:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Fonte: Twitter