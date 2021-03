, recentemente nominata all’Oscar per la sceneggiatura di e vincitrice del prestigioso premio della WGA ), è stata scelta dalla Bad Robot di JJ Abrams per scrivere il film di Zatanna, adattamento del fumetto DC Comics. Secondo quanto riportano i media, l’accordo è stato siglato in realtà diverso tempo fa, e non sarebbe legato ai recenti premi.

L’ultima volta che avevamo sentito parlare di un film su Zatanna era il 2018, quando si disse che alla luce del fatto che Justice League Dark era in stallo la major era intenzionata a sviluppare un progetto dedicato alla maga supereroina creata da Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson. Da allora non si è saputo più nulla, fino a qualche mese fa: nel luglio del 2020 infatti ha iniziato a circolare un rumour secondo cui la Warner sarebbe tornata a lavorare attivamente sul progetto. Il rumour affermava che il film sarà slegato alla serie di Justice League Dark cui JJ Abrams sta lavorando per HBO Max, e la notizia di oggi sembra confermare quest’indiscrezione.

La Bad Robot produrrà la pellicola, mentre Walter Hamada, presidente della DC Films, supervisionerà il progetto. Non è chiaro se Emerald Fennell si occuperà anche della regia, recentemente comunque ha battuto un traguardo degli Oscar diventando la prima donna a essere nominata contemporaneamente per la regia e la sceneggiatura di un film (insieme a Chloé Zhao per Nomadland). È anche la terza donna a essere stata nominata in tre categorie in un anno, dopo Sofia Coppola e Fran Walsh.

Per Zatanna non sarà la prima volta sullo schermo: è comparsa in Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, Smallville e Young Justice, oltre a essere tra i protagonisti del film d’animazione Justice League Dark. La sua presenza era prevista nel film sulla Justice League Dark di Guillermo del Toro poi cancellato.

