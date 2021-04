Qualche giorno fa abbiamo scoperto che, recentemente candidata all’Oscar per la sceneggiatura di e vincitrice del prestigioso premio della WGA ), è stata scelta dalla Bad Robot di J.J. Abrams per scrivere il film di Zatanna, adattamento del fumetto DC Comics.

In una recente intervista con Variety, Fennell ha parlato della possibilità di sedersi in cabina di regia:

È così emozionante, non abbiamo ancora avuto quella conversazione, quindi non ne ho idea, ma comunque è ancora presto. Ci stiamo lavorando da un po’, ne sto parlando da diverso tempo con la Bad Robot [Productions], che sono fantastici. Bisogna partire bene, e mi riferisco alla sceneggiatura, prima di pensare ad altro. È un progetto molto preciso, il mondo dei supereroi è incredibilmente emozionante, ma questo è diverso. Quello a cui aspiro è assicurarmi che sia davvero ben fatto. Sono una grande appassionata del genere, adoro la stregoneria, la magia e i fumetti, una cosa che trovo spaventosa e tanto coinvolgente.

La Bad Robot produrrà la pellicola, mentre Walter Hamada, presidente della DC Films, supervisionerà il progetto. Emerald Fennell recentemente ha battuto un traguardo degli Oscar diventando la prima donna a essere candidata contemporaneamente per la regia e la sceneggiatura di un film (insieme a Chloé Zhao per Nomadland). È anche la terza donna a essere stata candidata in tre categorie in un anno, dopo Sofia Coppola e Fran Walsh.

Per Zatanna non sarà la prima volta sullo schermo: è comparsa in Batman: The Animated Series, Justice League Unlimited, Smallville e Young Justice, oltre a essere tra i protagonisti del film d’animazione Justice League Dark. La sua presenza era prevista nel film sulla Justice League Dark di Guillermo del Toro poi defunto.