Secondo quanto rivelato dall’Hollywood Reporter Zoë Kravitz (The Batman) reciterà in The Sundance Kid Might Have Some Regrets, heist thriller prodotto dalla Warner.

Scritto da Leyna Krow il progetto segue la storia di due gemelle rapinatrici di banche, una con capacità telecinetiche e l’altra senza poteri. Una ragazza si chiama Maggie, lei è sia il cervello che i muscoli della coppia, con la telecinesi, la super forza, invincibilità e altre caratteristiche. L’altra ragazza è invece il volto autoproclamato delle loro operazioni. Ma quando una loro avventura va storta, le due inizieranno a riflettere sulla vita che stanno conducendo.

Zoë Kravitz figurerà anche come produttrice insieme a Matt Jackson della Jackson Pictures. Joanne Lee sarà invece la produttrice esecutiva.

