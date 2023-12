Da oggi Threads è disponibile in Italia: il social network di Meta, creato dal gigante di Mark Zuckerberg come alternativa a X (fino a poco tempo fa noto come Twitter, ora di proprietà di Elon Musk), ha aperto i battenti anche nel nostro paese dopo alcuni mesi di stop per allinearsi al regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Si tratta di un social molto simile a Twitter (ma non identico, almeno non per ora), che permette di scrivere testi fino a 500 caratteri, e collegato direttamente a Instagram: chi è già iscritto a Instagram può infatti creare molto rapidamente un account scaricando l’app e trasferendo i propri dati.

Per seguire il nostro canale non dovete far altro che andare qui e premere “segui”: tuttavia, se vi iscrivete a Threads dal vostro account Instagram dove già seguite BadTaste.it, è possibile migrare direttamente il vostro follow: troverete un elenco di account che già seguite su Instagram, e lì potrete decidere se seguire solo noi o direttamente tutti quanti gli account.

Segui BadTaste.it su Threads!

Ne approfittiamo per ricordarvi che siamo presenti su tutti i social, come Facebook, TikTok! e YouTube. Su quest’ultimo, abbiamo da poco attivato la possibilità di abbonarsi per vedere le video recensioni integrali, ascoltare i podcast e vedere le video interviste di Casa Alò. Per vedere questi contenuti sul sito e leggere tutti i contenuti+, invece, potete abbonarvi a Plus!