A partire da oggi, il palinsesto di BadTaste su Twitch subisce dei piccoli cambiamenti che vi andiamo a comunicare.

La diretta dedicata ai videogiochi verrà “inglobata” dalla nostra rassegna stampa, ecco quindi che Lorenzo “Kobe” Fazio interverrà durante la settimana nel format BAD & Breakfast, ogni mattina a partire dalle 10, con Andrea Francesco Berni, Andrea Bedeschi, Angelica Arfini e Mirko D’Alessio.

Le due dirette di Francesco Alò del mercoledì e giovedì pomeriggio si trasformano in una lunga diretta il giovedì sera a partire dalle ore 21:00, in cui si parlerà di Cinema e TV con le uscite della settimana in sala e in streaming. Rimangono inalterati gli appuntamenti del martedì sera con le monografie “Alògrafia”, e del venerdì mattina con il Bad Time, durante il quale Francesco intervista giovani filmmaker o ospiti prestigiosi.

Veniamo alle dirette di questa settimana:

LUNEDÌ 24 maggio

15:30 – BAD MOVIE: parliamo di Army of the Dead!

MARTEDÌ 25 maggio

10:00 – BAD & BREAKFAST

14:30 – BAD COMICS

21:00 – ALÒGRAFIA: puntata dedicata a George Romero

MERCOLEDÌ 26 maggio

10:00 – BAD & BREAKFAST

GIOVEDÌ 27 maggio

10:00 – BAD & BREAKFAST

21:00 – CINEMA E TV CON NONNO ALÒ

VENERDÌ 28 maggio

11:00 – BAD TIME Presentiamo il libro “Conversazioni su Favolacce” a cura di Ludovico Cantisani. Intervengono l’editrice Silvia Tarquini, Ludovico Cantisani e alcuni protagonisti del film tra cui Max Malatesta, Gabriel Montesi, Ileana D’Ambra e i gemellacci con un video e/o un saluto in diretta

16:00 – BAD WEEK Le notizie della settimana

SABATO 29 maggio

12:00 – BAD TV: parliamo di Friends: The Reunion!

Vi ricordiamo che abbonandosi al nostro canale Twitch è possibile avere accesso non solo al nostro canale Discord, nel quale conversare quotidianamente con gli altri iscritti e con la redazione di BadTaste, ma anche a tutti i contenuti di BadTaste+, la cui nuova versione è stata lanciata solo pochi giorni fa. Abbonarsi al canale Twitch di BadTaste è semplicissimo e anche conveniente: è possibile farlo senza alcun sovrapprezzo utilizzando il proprio account Amazon Prime! Per qualsiasi domanda a riguardo, potete contattarci qui.