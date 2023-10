Il peso maggiore che sta avendo BadTaste+ nel contesto generale di BadTaste, unito all’aumento di produzioni da coprire in sala e su piattaforma, fa sì che ci troviamo nella condizione di avere bisogno di un critico o una critica in più per la parte cinema del nostro sito. La mole di lavoro della quale abbiamo bisogno non è grande (almeno oggi, domani non si sa), visto che una redazione già esiste. Siamo in cerca di un collaboratore o una collaboratrice, non c’è un’età minima, anzi siamo apertissimi agli under 30.

La persona che cerchiamo in questo momento dovrebbe poter lavorare a circa 8/10 pezzi al mese (tra recensioni, approfondimenti o altro che abbia a che vedere con la critica cinematografica). L’impegno è quindi leggero, anche se la rottura di scatole da parte della redazione è impossibile da quantificare! Non è richiesta un’esclusiva (ci mancherebbe) né, almeno da parte di Badtaste, questo impegno è considerato in conflitto con altri lavori o altre collaborazioni nel settore. Il compenso potrà essere a pezzo o a forfait, a seconda della modalità con la quale verrà impostata la collaborazione (vivete a Roma o Milano e possiamo mandarvi alle proiezioni stampa? Vivete altrove e potete coprire solo i film delle piattaforme? Fate anche interviste? E i video? E i podcast?? Avete idee vostre da proporre? Non vi va di proporre un bel niente ma lavorare come faceva Arturo Lanocita negli anni ’40?) oltre alla sua frequenza.

Chiediamo a chi fosse interessato di inviarci all’email [email protected] (ricordatevi di mettere come oggetto “candidatura badtaste“) un documento che riassuma esperienze e dati generali come età, studi, comune di residenza e soprattutto come essere ricontattati (un curriculum vitae va bene, ma non è l’unica opzione) oltre a una recensione di prova di un film uscito in Italia nell’ultimo mese, uno a scelta libera. Non più di una per carità! Va bene qualsiasi film ma, là dove possibile, vi chiediamo di concentrarvi su quelli che abbiano avuto un buon incasso italiano (che siano almeno stati a un certo punto tra i primi 5 della settimana o tra i più commentati e raccontati se visti in piattaforma) e di evitare film poco noti, eccessivamente di nicchia, sperimentali e via dicendo. Badtaste copre tutto ma quello che in questa prima fase ci interessa capire sono la capacità, i mezzi, le conoscenze e il punto di vista sui film maggiori. Non sarà valutata la scelta del film in sé, né sarà valutato il gradimento del film, che sia una stroncatura sonora o una recensione molto positiva non avrà alcuna influenza. Saranno semmai le argomentazioni, il linguaggio, la chiarezza espositiva, la correttezza dei riferimenti, lo stile e la leggibilità, quindi la capacità di fare critica, oltre all’aderenza al tono di Badtaste, a influire.

Se cerchiamo qualcuno di esterno è per la personalità che ha (e soprattutto cerchiamo qualcuno che ne abbia una!), ma con un ragionevole bilanciamento rispetto allo stile più generale di Badtaste. Chiediamo inoltre per nessuna ragione di superare le 3.000 battute. La capacità di essere sia brevi che chiari è una richiesta fondamentale.

Leggeremo e considereremo tutto quello che viene mandato entro e non oltre il 31 ottobre 2023 e cercheremo di rispondere a tutti.