Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

Le minacce del primo giorno di festival, quelle di rivelare una lista di 10 predatori sessuali del cinema francese, le accuse ai produttori, il processo a Depardieu che arriverà questo autunno non si sono trasformate in qualcosa di concreto durante il festival. Invece sullo schermo abbiamo visto corpi femminili nudi come non mai. E anche nei film di ieri tra Grand Tour, Motel Destino e l’esageratissimo L’amour ouf

