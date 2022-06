Insider Giovedì di Gabriele Niola Il fatto della settimana nell’industria dell’intrattenimento

Vediamo come è andato il festival di Cannes confrontando la parte mercato (cosa si è venduto? quanto? quanta gente c’era? chi mancava?) con la parte stampa per capire se questa dimensione del 2022, questa affluenza e questa partcipazione, non sia forse la nuova dimensione di Cannes...

