Cannette Cadenza libera di Gabriele Niola Il nostro podcast quotidiano dal Festival di Cannes, a cura di Gabriele Niola

In riproduzione

Molti film visti ieri ma soprattutto due che fanno parlare, quel tipo di conversazioni e di scontri, di eventi e di accadimenti che fanno la storia di n festival. Almeno se si riesce a entrare, perché basta un piccolo imprevisto per saltare un film come sa un critico italiano che per una questione di scarpe stava per saltare il film del festival.

