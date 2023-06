“È chiaro che nel momento in cui accetti di partecipare metti in conto di vincere o di perdere. Poi lo so e lo dico senza ironia che in un festival è importante partecipare, come alle Olimpiadi, però se perdi ti dispiace. Il problema è se questo dispiacere corrode il tuo animo oppure… Io ho l'impressione che nel mio caso venga superato e dimenticato abbastanza rapidamente. Tanto più adesso. Ormai metto sempre incontro la mia lunga vita e anche la mia lunga carriera. Il fatto che Rapito sia stato in concorso a Cannes è motivo di grande prestigio. Poi non è uscito con dei premi? Bene (anzi male!), però basta, andiamo avanti. Sia chiaro: è un dispiacere che nel profondo esiste, solo non lascio che mi avveleni. Certo in alcuni casi capita di essere particolarmente contenti di come sia venuto un film e rimanerci peggio di altre volte. Mi successe con un film di cui ero particolarmente contento, L'ora di religione, ebbi tante candidature e fu premiata solo la Piera Degli Esposti. Nel film successivo, Il regista di matrimoni, c’è un personaggio che si uccide per ottenere tante candidature al David di Michelangelo (con cui mascherammo il David di Donatello). Ecco, non arrivo a quello [ride ndr]. Anche per Il Principe di Homburg ebbi delle candidature ma niente premi e per Buongiorno, notte fu premiato solo Roberto Herlitzka come attore non protagonista. Lo stesso non arrivo al punto delirante di dire di voler fare un film perché sia gradito ai votanti del David, per carità!”.