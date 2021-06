Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo, la recensione

Sei anni prima dell’uscita di Licenza d’uccidere arriva al cinema il primo film con protagonista l’agente segreto francese OSS 117 intitolato O.S.S. 117 non è morto. Anche i romanzi da cui erano tratti, quelli di Jean Bruce venivano prima di quelli di Ian Fleming e nonostante gli 8 film tra il ‘57 e il ‘71 l’agente 117 non ha mai avuto il successo internazionale di 007. Ci ha pensato 35 anni dopo Michel Hazanavicius a riprendere le fila e portare al cinema un altro film sull’agente segreto francese ma con spirito diverso.

Agente speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo è la parodia di quel cinema lì, una parodia molto specifica di quel modo in cui i francesi intendevano i film di spionaggio. Non pesca troppo da Bond e, almeno in questo primo film del 2006 che solo ora esce in Italia, lavora tantissimo sulle assurdità francesi. Il che lo rende subito unico.

La...