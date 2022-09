L’azione di The Raid incontra il gusto di Mad Max per l’adrenalina e la scala epica del Signore degli anelli. Athena è un film immenso, che pretende il massimo da se stesso. Cioè di essere grande sin dalla sua partenza, con un piano sequenza da non credere, di pura magia cinematografica. Una vetta tecnica irraggiungibile. Da lì però il film raddoppia in un altro modo. Inizia a crescere sempre di più il racconto, con la posta in gioco già altissima, che si supera continuamente e, mentre lo fa, attraversa tutti i generi dell’azione.

Romain Gavras ha lavorato al film con il sodale Ladj Ly, che ha scritto la sceneggiatura, e si vede. Athena sembra infatti partire come un seguito spirituale di Les Misérables. Una comunità è riunita per ascoltare un discorso. Le facce tese, le mani nervose. Un ragazzino di tredici anni è stato brutalmente picchiato e ucciso dalla polizia. È il fratello di Abdel e Karim. Il primo prende la parola e invita la popolazione del quartiere alla calma. ...