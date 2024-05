La nostra recensione di Bird, il nuovo film di Andrea Arnold presentato in concorso al festival di Cannes 2024

L’immagine di uccelli in volo era frequente in American Honey, associata spesso allo sguardo della protagonista che li guardava estasiata. La stessa inquadratura apre (e torna più volte) in Bird, successivo lungometraggio di finzione di Andrea Arnold, con il volto della dodicenne Bailey (Nykiya Adams) a fare da controcampo. Rappresentazione del sogno di una ragazzina che, chiusa in un ambiente soffocante, sogna guardando il cielo di scappare via.

Bailey vive in condizioni difficili nel nord del Kent, con suo fratello Hunter e il giovanissimo padre Bug (Barry Keoghan) Mentre cerca di emergere tra i coetanei e occuparsi degli altri suoi fratelli più piccoli, che stanno dalla madre, decide di aiutare un misterioso uomo, Bird (Franz Rogowski), nella ricerca della sua famiglia.

Il contesto (i sobborghi inglesi) e la storyline principale (il coming of age al femminile) sono ...