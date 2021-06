Black Widow, la recensione

Anche Vedova Nera ha la sua “familia” cinematografica, cioè la banda eterogenea per provenienza, carattere e caratteristiche che costituisce il nucleo al centro del film. La “familia” cinematografica è un concetto canonizzato anni fa da Fast & Furious e da lì imitato da tutti. È la maniera in cui un franchise continua ad inserire personaggi e accrescere la sua grandezza quantitativamente senza cambiare le dinamiche interne del gruppo (caratterizzato da linee comiche, affetti e soprattutto senso d’appartenenza ad una comunità come dimostrato dall’addio filmico a Paul Walker). Sono una “familia” gli Avengers (e nel film è spiegato a chiare parole) e adesso esploriamo l’altra “familia” di Vedova Nera, che poi è effettivamente la sua famiglia, o almeno quella che le hanno detto essere la sua famiglia per anni. Come fossero Gli Incredibili, tutti insieme vivono una grande avventura su una remota base del villain...