La recensione di Dall’alto di una fredda torre, il film con Edoardo Pesce e Anna Bonaiuto in uscita il 13 giugno

Il cinema americano sa raccontare storie che sono dei What If… cioè cosa sarebbe accaduto se un dettaglio del passato non fosse andato come sappiamo. Noi invece siamo bravi a girare dei What If… che accadono nella testa degli spettatori. La storia scritta da Filippo Gili per Dall’alto di una fredda torre (uno dei titoli più scacciaspettatori dell’anno) è esattamente questo: una trama che muove dei personaggi e che sa spingere ogni spettatore a chiedersi “Che cosa accadrebbe se ci fossi io al posto loro? Cosa farei?”

È la storia di due figli adulti e irrisolti, fratello e sorella, a cui viene comunicato che lo strano male che ha colpito i loro genitori contemporaneamente è mortale. Per salvarli occorre un trapianto di midollo, e occorre così in fretta che devono donare loro due, non c’è tempo per cercare altri donatori. Purtroppo uno dei due, fatti gli esami, non...