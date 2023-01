La recensione di If These Walls Could Sing, il documentario sugli studi di registrazione di Abbey Road in uscita il 6 gennaio su Disney+

Per la seconda volta Disney+ ospita Paul McCartney indirettamente. Era successo con il documentario di Peter Jackson, The Beatles: Get Back, in cui McCartney non solo è presente ma di cui era anche produttore, e accade ora con If These Walls Could Sing, altro documentario che include molto materiale su Paul McCartney e i Beatles e che è girato da Mary McCartney, documentarista e figlia del musicista. Gli studi sono al centro di una disputa riguardo la proprietà, è dovuto intervenire il governo e da tempo McCartney lotta per “salvarli”. L’arrivo di questo documentario celebrativo non suona casuale.

Il documentario è una celebrazione degli studios e non lo nasconde mai, nasce per narrarne la storia attraverso la musica che è stata lì registrata e procede più o meno cronologicamente nel raccontare il passaggio dalle registrazione di cl...