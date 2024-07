La recensione di Immaculate, il film con Sydney Sweeney girato in Italia in uscita in sala l’11 luglio.

Guardare Immaculate dall’Italia è un’esperienza diversa rispetto a quella di chi lo guarda senza parlare italiano. Infatti, una buona parte del film, specialmente la prima, si basa sul fatto che la protagonista, una novizia americana che viene a Roma per diventare suora, affronta un percorso di orrore e gravidanze indesiderate, trovandosi spaesata perché non parla la lingua. Quasi tutti intorno a lei parlano italiano e lei non capisce; qualcuno traduce, ma rimane sempre un’esperienza alienante fino all’arrivo di Benedetta Porcaroli, l’unica possibile amica che parla inglese, e di un prete affascinante che può fare da interprete. Lo spettatore straniero che non capisce l’italiano è coinvolto in questo senso di isolamento e trova conforto in queste due presenze, mentre chi parla italiano lo percepisce molto meno.

L’italiano è quindi parte integrante dell’atmosfera ch...