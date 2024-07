La recensione di La memoria dell’assassino, il secondo film diretto e interpretato da Micheal Keaton, nei cinema dal 4 luglio.

Fossero così tutti i film conservatori! La memoria dell’assassino non nasconde mai il suo punto di vista sulle persone e sul mondo: è un film di uomini che fanno gli uomini, con la schiena dritta, il fermo valore dell’amicizia e della parola data ma senza tutta la parte tossica (anzi). È un film i cui protagonisti sono criminali onorevoli che uccidono chi se lo merita, e in cui le donne sono guardate con amore e distanza, come esseri fallibili con cui avere a che fare e da trattare bene. È la storia di un uomo che per buona parte della sua vita è stato un killer per la malavita e che ora, anziano, a causa di una malattia degenerativa molto rapida, in poche settimane perderà coscienza e ricordi. Proprio ora che il figlio ha bisogno di lui: ha commesso una stupidaggine che gli può costare carissima e quindi qualcuno di esperto, con i nervi saldi e l’esperi...