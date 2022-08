La recensione di Luck, in uscita il 5 agosto su Apple TV+

Facile dire che Luck non è un film d’animazione come gli altri sapendo che dietro c’è il più grande rivoluzionario dell’animazione americana degli ultimi 40 anni, John Lasseter. Ma è anche difficile fare finta che non sia così di fronte alla perfezione delle scene in cui Sam la protagonista mette alla prova la sua fortuna da poco acquisita o in cui Bob il gatto nero si muove facendo affidamento sulla propria. Gestione dei movimenti, dei tempi e dell’umorismo fisico e paradossale sono ai massimi livelli. Il miglior cinema muto. Luck è un film che non si può dire sia davvero scritto bene, ma è indubbiamente uno diretto con proprietà di linguaggio e di tempi, uno in cui tutto, anche quello che non funzionerebbe altrove, viene raddrizzato per funzionare e che soprattutto sa benissimo i momenti, i punti e gli snodi che non vanno sbagliati per nessuna ragione al mondo. E alla fine infatti non li sbaglierà.

Sam è sfortunatissima, non ...