Abel Ferrara firma uno dei titoli più attesi dell’edizione 2022 delle Giornate degli autori al Festival di Venezia Padre Pio è infatti destinato a far parlare di sé per la tematica, che intreccia la vita del famoso religioso italiano, e per la scelta di un attore talentuoso e dalla vita piuttosto tormentata come Shia LaBeouf, in queste settimane al centro delle pagine di cronaca per le sue diatribe con Olivia Wilde e per le rivelazioni riguardante il suo passato che è stato all’insegna di comportamenti discutibili e persino abusi.

La trama di Padre Pio

Il film intreccia un drammatico evento avvenuto a San Giovanni Rotondo alla fine della prima Guerra Mondiale, e la lotta personale di Padre Pio che, in un monastero dei frati capuccini si ritrova a fare i conti con le visioni di figure positive e persino con il diavolo stesso. Fuori dalle mura dell’istituto religioso, invece, stanno per svolgersi le elezioni e le tensioni sociali stanno per avere delle drammatiche cons...