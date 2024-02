La nostra recensione di Players, commedia romantica disponibile su Netflix

“Seduciamo con l’atto stesso del mentire” sottolinea Mackenzie (Gina Rodriguez), protagonista di Players, ai suoi amici, con cui passa il tempo libero a mettere in campo delle “tattiche” (play) di seduzione. Frase che racchiude in parte anche l’operazione del film stesso: una commedia romantica in tutto e per tutto, disponibile su Netflix non a caso proprio da San Valentino. Ma che, all’interno di questa comfort zone, inserisce una storia e dei personaggi più sfaccettati di quanto ci si poteva aspettare, senza perdere mai di vista il divertimento. Insomma, rivelandosi una piacevole sorpresa.

Mackenzie è una giovane giornalista che si occupa di sport locale, sempre a rischio licenziamento a causa dei tagli di personale all’ordine del giorno nel suo settore. In redazione, ha stretto amicizia con alcuni colleghi, con cui ha creato un affiatato gruppo. Inizialmente im...