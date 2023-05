La recensione di Spoiler Alert, il film con Jim Parsons in uscita il 1 giugno in sala

Questa volta davvero non c’era bisogno di una lettura particolare della storia d’amore. Tutto Spoiler Alert (titolo incluso) è raccontato facendo continui riferimenti alla passione del protagonista per la televisione. Lui lavora come giornalista televisivo nella rivista TV Guide ed è cresciuto con la televisione, ne è appassionato. Lungo il film ci sono riferimenti, ci sono citazioni ma soprattutto una lettura della sua vita (che lui racconta con voce fuori campo) che spesso flirta con la metafora della sit-com familiare. Non ce n’era bisogno perché Spoiler Alert è scritto benissimo e interpretato altrettanto bene dal suo protagonista, Jim Parsons (noto per aver interpretato Sheldon Cooper in The Big Bang Theory), eccezionale nel lavorare su una serie di nuance che danno umanità al suo classico tipo impacciato (quello per il quale sembra avere il fisico perfetto). Invece, specialmente nel finale, que...