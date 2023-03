La recensione di Lo strangolatore di Boston, su Disney+ dal 17 marzo

Scritto e diretto da Matt Ruskin (Il coraggio di lottare), Lo strangolatore di Boston racconta la storia vera della giornalista del Boston American Loretta McLaughlin (Keira Knightley), la quale nel 1963 insieme alla collega Jean Cole (Carrie Coon) investigò fino a scoprire la vera identità del serial killer che stava terrorizzando la città.

Di fatto Lo strangolatore di Boston racconta esclusivamente l’indagine e per niente le persone che la animano. Tra scartoffie, sequenze in ufficio e scene del crimine, quello che vediamo di Loretta McLaughlin è esattamente quello che avremmo potuto immaginare leggendo del caso in altri modi. Non attraverso un film.

Forse l’intento era quello di fare un film asciutto, che andasse dritto al punto senza perdersi in troppi personalismi. L’idea è anche giusta di per sé, peccato che il “capitale umano” di chi viene coinvolto nelle indagini, quando si tratta di film crime hollywoodiani ...