Stringimi forte, la recensione

Ci prova Mathieu Amalric a battere un’altra strada. Attore eccezionale quasi da subito diventato anche occasionale regista (ma il suo film migliore rimane il più convenzionale, il terzo, Tournée, così pieno di ruvida vitalità), fa film quando ha idea di poter dire qualcosa in modi differenti e così con Stringimi forte tenta un percorso che nessuno intraprende per arrivare là dove molti vogliono arrivare, cioè per raccontare qualcosa che il cinema ha sempre caro e, specialmente negli ultimi venti anni, ha raccontato tantissimo. La vaghezza è d’obbligo perché il film tiene molto nascosta la propria essenza, fino alla fine non capiamo cosa stia narrando e quale sia il punto di una struttura spezzata e che volontariamente mischia le acque.

Sappiamo che Camille, madre di due figli, una mattina è uscita di casa lasciando il marito con loro e non fa ritorno. Non ci sono spiegazioni, il marito qualcosa si inventa e la vita continua senza di lei. Seguiamo il tempo...