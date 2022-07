La recensione di The Princess, disponibile su Disney+ dal 1 luglio

C’è ancora qualcuno che vuole sperimentare e non dovrebbe più stupire che quel qualcuno lavori per le case di produzione più grosse invece che per quelle più piccole. Così il film meno prevedibile di questi mesi ci arriva su Disney+ come eredità della 20th Century Fox, The Raid: Redemption solo con una principessa. The Princess entra subito nel vivo e non lo lascia più, comincia con una rissa tra la principessa del titolo e alcune persone entrate nella camera in cui è vestita da sposa e ammanettata. Una rissa durissima. Sarà così tutto il film, una discesa dal piano più alto della torre in cui è rinchiusa fino al piano terra, lungo la quale tramite qualche flashback scopriamo perché questa principessa medievale conosce le arti marziali, chi sono queste persone che combatte e che sta succedendo fuori dalla torre.

Prima l’azione e dopo, molto dopo, il contesto.

The Princess non ha nessun timore di mettere il comparto di...