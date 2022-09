Come The Wrestler anche The Whale racconta di uomini che vogliono riappropriarsi della propria fine. A un passo dalla morte a cui sono costretti dal loro fisico così diverso e mostruoso, iniziano a esistere rinascendo per la prima volta dopo molto tempo. Così dopo il Randy Robinson di Mickey Rourke, arriva Charlie, di Brendan Fraser. Un uomo obeso, di oltre 250 kg, in pericolo di vita.

È assistito nei bisogni quotidiani da Liz, un’infermiera a lui legata. L’unica possibilità di salvezza è andare in ospedale il prima possibile ed entrare in cura o da lì ad una settimana il cuore cederà. Così inizia un film fatto di case, mobili e un uomo così grande che si fonde con l’ambiente stesso. La solitudine è solo intima, in una casa che in realtà è sempre affollata. Bussano continuamente alla porta: il delivery di cibo; Thomas un ragazzo evangelizzatore con il disperato bisogno di aiutare il prossimo, e la figlia Ellie. Eppure a Charlie non basta vedere ombre alla finestra per colmare il suo ...