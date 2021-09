They Carry Death (in originale Eles Transportan a Morte), fa parte di quel cinema a basso budget che parte da una grande idea narrativa e l’annacqua in una pretenziosità poetica attraverso le immagini disinnescandola. Siamo nel 1492, Cristoforo Colombo viaggia verso le Americhe. Erano spedizioni pazzesche, folli, e ad alto rischio di morte. Chi partiva rischiava di non tornare più. È così che i registi Helena Girón e Samuel M. Delgado trovano l’inizio del loro film. Tre persone vengono esiliate. Non una condanna a morte, ma quasi. Viaggeranno con Colombo e saranno lasciati sul primo lembo di terra che le imbarcazioni incontreranno.

Raggiungono così le isole Canarie, un territorio aspro, nel quale devono tentare di ripartire e sopravvivere. Nel frattempo si svolge una seconda storia, debolmente collegata alla prima per un legame famigliare. Una donna trova la propria sorella svenuta a terra. Sta per morire. Decide così di portarla da una guaritrice. Anche lei intraprende un v...