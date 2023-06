La recensione di Transformers: Il risveglio, il primo film del nuovo corso della saga dopo Bumblebee, in sala dal 7 giugno

Non fa in tempo ad iniziare Transformers: Il risveglio che già nel prologo viene introdotta la chiave a transcurvatura, l’oggetto a metà tra il tecnologico e il magico dal nome vagamente futuristico e scientifico, che serve a mettere in moto gli eventi e agitare i personaggi. È un artefatto di Cybertron, il pianeta dei robot, che se finito nella mani sbagliate (esattamente le stesse che lo cercheranno lungo il film) può causare la distruzione della Terra da parte di Unicron. Siamo nella seconda linea temporale dei Transformers, quella partita con il film precedente, Bumblebee, sono gli anni ‘90 e quindi gli eventi dei 5 film diretti da Michael Bay devono ancora avvenire. Nel film precedente alcuni Autobot sono arrivati sulla Terra e nonostante gli umani ancora non sappiano della loro esistenza (come era nel primo film, del 2007) combattono battaglie immense. ...