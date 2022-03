La recensione di Un’altra scatenata dozzina, il film dal 18 marzo su Disney+

Non c’è propriamente un umorismo devastante in Un’altra scatenata dozzina, come non c’è vero dramma o vera tensione: tutto è allungato in modo che non dia fastidio e non esageri con le emozioni ma accompagni lungo la storia di una famiglia con 9, 10 figli (numero che varia nel corso del film) e dei loro contrasti, così usuali da rendere impossibile il vero coinvolgimento. Ci vorrebbe la capacità di catturare il quotidiano di Linklater per rendere Una scatenata dozzina significativo, la consapevolezza e la capacità di puntare su quanto di più normale e condiviso possa esistere sapendo leggere in esso se non proprio poesia (sarebbe troppo da chiedere), almeno ironia.

Ma non è così.

Tuttavia questo è anche il modo più sbagliato di approcciarsi al film. Un’altra scatenata dozzina è altro: è una periodica fotografia degli Stati Uniti non per quello che realmente sono ma per quello che realmente vo...