La recensione di Women Talking – Il diritto di scegliere, il film di Sarah Polley, dall’8 marzo al cinema

Un fatto vero prima, un romanzo poi e adesso un film che da quelle due ispirazioni prende il minimo indispensabile per creare qualcosa di proprio, un’operazione di dibattito intellettuale e provocazione. Women Talking è un film che desidera ingaggiare con lo spettatore una relazione complicata, la più complicata possibile. Lo vuole provocare, far arrabbiare, aiutare e ci vuole discutere, anche animatamente, per farlo pensare. Indipendentemente dalla conclusione cui arriverà. Il tema è lo stato del femminismo contemporaneo e la strada scelta per arrivarci è una lunga serie di allegorie avvolte dentro un’allegoria più grande, quella di una colonia che vive come duecento anni fa, ma moderna (siamo nel 2010), in cui le donne scoprono di essere state a lungo drogate e violentate. Tutte. Tengono un voto riguardo cosa fare a questo punto dopo che la legge ha condannato i colp...