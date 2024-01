La recensione di Wonder: White Bird, sequel/spin-off di Wonder al cinema dal 4 gennaio

Wonder era un film del 2017, tratto dal romanzo omonimo, su un bambino di 11 anni con una sindrome che gli deforma il volto e il cranio, sulla sua vita e le difficoltà umane e sentimentali sue e dei suoi genitori. Un lacrima-movie esemplare che aveva avuto un successo tale, già nella forma romanzo e poi in quella fimica, da meritarsi un sequel che, non è ben chiaro perché, è ambientato nella francia della seconda guerra mondiale, ed è una storia di Olocausto. Il film originale era ambientato nel presente, questo è una specie di spin-off su Julian, personaggio marginale della scuola in cui andava quel protagonista, un bullo, e di quello che sua nonna (Helen Mirren!) gli racconta della sua infanzia da ebrea perseguitata. Sostanzialmente Wonder: White Bird non ha niente a che vedere con Wonder né nella storia, né nella realizzazione, né nel genere, nei temi o nei riferimenti. In originale si intitola s...